Розвідка на кордоні з Білоруссю, спроби Росії протидіяти ЗСУ: яка ситуація на основних напрямках

Підрозділи білоруських військ проводять розвідку на коржоні з Україною. Росія тим часом не полишає спроб для штурму та наступу, але ЗСУ успішно справляються.

Ворожі обстріли позицій ЗСУ мирних населених пунктів не припиняються. Окупанти обстрілюють райони ракетами, артилерією та іншими видами зброї. Про це свідчить ранкове зведення Генштабу станом на ранок 22 червня.

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Волинський, Поліський та Сіверський

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи ведуть розвідку та обладнують позиції. Також вони охороняють українсько-білоруський кордон.

На Сіверському напрямку росіяни проводять навмисні демонстрації. Вони утримують до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Також окупанти обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони Середини-Буди, Миропілля Сумської області та Грем'яч Чернігівської області.

Харківський та Слов'янський

Повітряну розвідку росіяни проводять і на Харківському напрямку. Таким чином вони хочуть розвідати позиції ЗСУ.

Агресор інтенсивно обстрілював позиції українських військ поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепеля. Крім того, ворог атакував із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються відновити наступ на Слов'янськ. Вони обстрілюють з реактивних систем залпового вогню район неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Сєвєродонецький та Бахмутський

Сєвєродонецьк залишається під прицілом ворога. Мета окупантів – повністю захопити місто та блокувати підрозділи Сил оборони в районах Борівського та Воронового. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти перегрупували війська. Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір'я відбили штурм в бік Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

Краматорський, Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог робить все, щоб не допустити просування українських військових. Він обстріляв райони Андріївки, Новодонецького, Старої Українки та Гуляйполя. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку активних дій не зафіксовано. Загарбники атакували зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню район Таврійського, Шевченкового, Киселівки, Квітневого. Завдав авіаудару біля Білої Криниці.

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