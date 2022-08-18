Розвідка оприлюднила нові докази того, що росіяни збираються влаштувати теракт на ЗАЕС 19 серпня

російські вбивці контролюють територію Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Вони замінували станцію та погрожують її підірвати.

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони має підтвердження того, що окупанти планують теракт на ЗАЕС. Це може відбутися 19 серпня.

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"Отримали додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказали залишатися вдома. На територію станції допускатимуть невелику частину оперативного персоналу", – написали у розвідці.

"росатом" залишив територію ЗАЕС

За інформацією розвідки, працівники "росатому", яких окупанти завезли в Енергодар, не прийшли 18 серпня на вечірнє зібрання керівництва ЗАЕС. Проте раніше вони обов'язково приходили на всі наради персоналу. Наразі вони залишили територію атомної станції.

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Відтак, якщо зважати на кількість зброї, яку окупанти завезли на ЗАЕС, та постійні провокативні атаки, то, як наголосили у розвідці, є велика ймовірність масштабного теракту.

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