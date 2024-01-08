Українська розвідка отримала доступ до секретних даних про військові розробки росіян

Головному управлінню розвідки України вдалося отримати архів секретних даних із російського підприємства Спеціальний технологічний центр. Саме воно займається виробництвом безпілотників Орлан і інше військове обладнання, яку окупанти використовують у війні.

У ГУР уточнили, що згадане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. Масив даних, які вдалося отримати, містить аж 100 гігабайтів інформації.

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Відтак, розвідка тепер має доступ до документації на 194 номенклатурні одиниці з кресленнями, технічними завданнями, патентами, програмним забезпеченням тощо. Йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

За попередніми оцінками ГУР, вартість одержаних даних може становити 1,5 мільярда доларів. Тож, у розвідці вважають, це "суттєвим ударом по терористичній Москві". Там також додали, що архів уже використовують для зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.

Інформацію вдалось отримати завдяки взаємодії з "патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти", – додали розвідники.