Як Росія зривала зернову угоду: розвідка перехопила секретну доповідь для Кремля

Українська розвідка перехопила секретну доповідь для вищого керівництва Кремля, яка розкриває, як Росія перешкоджала роботі зернової угоди. Технології, які застосовувалися росіяни, у підсумку призвели до остаточного розриву зернової угоди.

Згідно з доповіддю, головним завданням так званого "спільного координаційному центру" було максимальне зменшення об'єму зерна, яке вивозилося у рамках зернової угоди.

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Росіяни обмежували рух суден, прикриваючись "суворими перевірками"

Відповідно до документа, прикриваючись "суворими перевірками", росіяни обмежили участь у зерновій угоді для 46 суден. Також обмежено в русі було 303 судна.

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буде обмежено участь в ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", – мовиться у документі.

Зрив зернової угоди був розбитий на декілька етапів

У розвідці зазначають, що заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на декілька етапів. На першому етапі за ініціативи Путіна було призупинено участь Росії у зерновій угоді у проміжку між 29 жовтня та 03 листопада 2022 року.

Згідно з документом, це призвело до падіння об'ємів вивезення зерна з 4,2 мільйона тонн у жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт "Південний", зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Ці заходи дозволили росіянам "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об'єм вивезення продовольства з України".

Україна не змогла експортувати близько 20 мільйонів тонн вантажів через дії Росії

У підсумку злочинні дії Росії призвели до неможливості України експортувати близько 20 мільйонів тонн вантажів.

Росіяни звітують, що найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 мільйона тонн припала на третій етап ініціативи – з 19 березня до 17 липня 2023 року.

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми.

"Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов'язань про неучасть в подібних акціях", – мовиться у звіті для Кремля.

Автори доповіді підсумовують: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

У ГУР зазначили, що у випадку продовження зернової угоди росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

Документ свідчить, що всі дії по зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації,

– констатували в ГУР МО.

Доповідь для Кремля про зрив зернової угоди / Фото ГУР МО

Росія вийшла із зернової угоди: коротко