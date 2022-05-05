Розвідка США допомогла ЗСУ знищити багатьох російських генералів, – NYT

Розвідувальні дані про пересування та розміщення підрозділів російських окупантів, які Сполучені Штати Америки надали ЗСУ, дозволили українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів.

Про це пише видання з посиланням на американських посадовців. Автор статті нагадав, що українські військові повідомляють 12 вбитих російських генералів на передовій, така кількість шокувала аналітиків та військових з інших країн.

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Розвідка США допомагає Україні

США надають Україні допомогу в націлюванні, вона є частиною секретної підтримки адміністрації Байдена, яка також включає розвідувальні дані з поля бою в режимі реального часу. Розвідка США також передає прогнози переміщення російських військ. Їх отримали з нещодавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі.

Влучні постріли по генералах

Анонімні джерела видання відмовилися уточнювати, скільки генералів вбили ЗСУ в результаті допомоги США. Американська розвідка зосередила свої зусилля на встановленні місцезнаходження мобільних штабів російських військових, які часто переміщуються.

Цю інформацію вони передають українцям, які доповнюють її своїми розвідувальними даними, включаючи перехоплені розмови, в яких йдеться про присутність вищих російських офіцерів. Така спільна робота допомагає завдавати артилерійських ударів по штабам, де перебуває російське керівництво.

В США визнають, що надають розвідувальні дані Україні

Спочатку адміністрація президента США намагалася тримати в таємниці надання розвідувальних даних Україні, побоюючись, що це розцінять як ескалацію і спровокує президента Росії Владіміра Путіна на розширення війни.

Але пізніше речник Пентагону Джон Ф. Кірбі відповідаючи на запитання про надання розвідданих українцям, сказав, що "ми не будемо говорити про деталі цієї інформації". І підтвердив, що Сполучені Штати надають "Україні інформацію та розвідувальні дані, які вони можуть використовувати для захисту".

Та за інформацію видання, Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова. Тому можна зробити висновок, що удар по командному пункту в Ізюмі 30 Квітня, де незадовго до цього був начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов, не спирався на американську інформацію.

Але розвідка США причетна до смерті інших російських генералів, визнали чиновники.

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