Розвідка США не бачить готовності Путіна до реального миру в Україні, – NBC News

За даними розвідки США та її союзників, глава Кремля Владімір Путін не відмовився від планів захопити всю Україну. Вони зазначають, що російський диктатор переконаний у своїй перемозі, попри значні втрати країни-агресорки на фронті.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чи дійсно Путін хоче миру

Шестеро джерел видання кажуть, що за даними розвідки, Путін продовжує вірити у те, що зможе перечекати Україну та Європу, щоб у підсумку повністю заволодіти українською територією.

Нуль розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді,

– заявило одне з джерел у розвідці.

Одне з джерел в західній розвідці зазначає, що, на думку Путіна, він перемагає, попри величезні втрати російських військ на фронті.

Співрозмовники видання сходяться на тому, що глава Кремля може погодитися на "припинення вогню" в Україні, адже це дасть йому час поновити втрати свого війська.

Крім того, вони скептично оцінюють готовність Путіна до реального миру, але зазначають, що він може скористатися "мирними переговорами", аби побачити, на які поступки може піти Захід, і "повернутися" на міжнародну арену.

Джерела видання також вважають, що Кремль не має наміру виводити свої війська з України чи зменшувати військову присутність у західних регіонах Росії.