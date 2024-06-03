ГУР запустило портал "Війна і санкції", на якому викривають спонсорів і співучасників війни

Головне управління розвідки 1 червня запустило в роботу портал "Війна і санкції". На ньому публікують інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії.

Варто наголосити, що портал "Війна і санкції" – єдиний у світі, який містить в публічному доступі всю інформацію про спонсорів і співучасників Росії. Як додали в розвідці, інформація на порталі буде постійно оновлюватися й поповнюватися.

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Розвідка створила портал, який викриває російські злочини

Як розповіли у пресслужбі ГУР, портал "Війна і санкції" – це цифрова зброя, яка викриває Росію та її спільників, які намагаються приховати співучасть в загарбницьких агресивних діях.

Наразі на порталі оприлюднена інформація у 2 розділах: "Викрадачі дітей" і "Компоненти у зброї", в якому оприлюднили дані про іноземні компоненти в російській зброї. Інформацію про окупантів, які причетні до викрадення неповнолітніх, опублікували до Міжнародного дня захисту дітей.

У розвідці додали, що з часом на порталі з'явиться й інша інформація.

Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю, та багато іншого,

– заявили в розвідці.

Українські розвідники знищили російські катери

Спецпідрозділ "Group 13" ГУР МО у ніч проти 30 травня 2024 року завдав чималих втрат окупантам. Так, спецпризначенці розвідки морськими дронами Magura V5 атакували російські судна. Під час цієї атаки під прицілом опинилися катери ФСБ КС-701 "Тунець".

Спочатку було відомо, що українські розвідники уразили 2 судна. Втім, згодом у ГУР МО повідомили, що під ударом опинилися 4 КС-701 "Тунець", 2 з яких – знищено.

Відомо, що ці швидкісні катери росіяни використовували для патрулювання Кримського мосту. Що ж стосується втрат особового складу ворога, то наразі ця інформація уточнюється.