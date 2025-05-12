Експерт із США у захваті від результатів реформ воєнної розвідки України та її професіоналізму

Українська воєнна розвідка здатна ефективно працювати на території російської федерації. Цьому не здатні завадити ні російські сили безпеки, ні тисячі росгвардійців.

Це під час свого виступу на Київському безпековому Форумі відзначив Пол Колбі, старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді.

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Американський спеціаліст висловив захоплення результатами реформи української воєнної розвідки.

По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки – ця служба має свою агентуру у Росії і там працює. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва,

– наголосив він.

У своєму аналізі Пол Колбі також порівняв професійний рівень розвідок двох воюючих країн.

"Треба говорити про повний провал розвідки Росії. Вони думали, що увійдуть в Україну і це буде просто прогулянка. Що стосується їхньої еволюції, то вони зазнали цілої низки поразок", – підкреслив науковець.

Він висловив переконання, що таким чином "можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України".