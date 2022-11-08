Розвідка знайшла докази, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого

Українська розвідка знайшла підтвердження того, що деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідну інформацію в Головному управлінні розвідки повідомили 8 листопада. Зокрема, мовиться про гвинт безпілотника Mohajer-6.

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Деталі іранських дронів зроблені після 24 лютого

Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року (мовиться про 2022 рік – 24 канал). Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Росії. Тобто вони були доставлені в цьому році,

– заявив представник української розвідки.