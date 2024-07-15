Ексрозвідника Романа Червінського відпустили під заставу, – адвокат

Розвідника Романа Червінського відпустять під заставу у 9 мільйонів гривень. Його будуть утримувати під вартою до внесення коштів.

Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького. Нагадаємо, що Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року.

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Що відомо про звільнення Червінського

Увечері стало відомо, що колишнього розвідника Романа Червінського відпускають під заставу.

Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще триває,

– мовиться в повідомлені адвоката Віктора Василюка.

За словами іншого адвоката Констянтина Глоби, Червінському призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Розгляд справи тривав 7 годин, 27 народних депутатів та ще 51 особа виявили бажання взяти колишнього розвідника на поруки.

Водночас за інформацією від Суспільного, Червінський буде перебувати під вартою до внесення застави. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького.

У чому підозрюють Червінського