Ми повернемо Крим, скільки б часу це не зайняло, – розвідники ГУР

Робота у розвідці та здоровий глузд – речі несумісні. Завдяки своєму драйву та непозбувному бажанню рухатись далі, наші розвідники проводять успішні операції у Чорному морі. І вони обіцяють зробити все, щоб повернути Крим додому.

У новому відео проєкту "Український Свідок" – розвідники ГУР, які виконують операції у Чорному морі. Ці хлопці керували висадкою спецпризначенців на мисі Тарханкут у ніч проти 24 серпня, а також звільненням "вишок Бойка" у вересні.

Читайте також Горіло потужно: у ГУР показали, як у Росії спалахнули залізничні релейні шафи

"Вишки Бойка" важливі для контролю моря

Уночі у Чорному морі безпечно, ворог там безпорадний. Відкрите море – це величезна територія, її дуже складно сканувати,

– розповідає командир спецпідрозділу "Братство" із позивним Боргеза.

Бійці ГУР розповіли подробиці висадки у Криму: дивіться відео

За словами Боргези, під час висадки українських спецпризначенців на "вишки Бойка" росіяни працювали авіацією, але безрезультатно.

"На щастя, російських військових на самих вишках не було, – згадує Боргеза. – Попри те, що штурмувати вежі було б дуже важко, ми все одно мали план штурму".

Але окупанти, тікаючи з вишок, щільно їх замінували. Розвідник зауважив, що там все перетягнуте мінами. І шухляди, і мотузки на підлозі, і напіввідкриті сухпайки, і двері. За його словами, там суцільне мінне поле. Наразі вишки повністю не розміновані, там ще мають попрацювати наші інженери, додав він.

"Вишки Бойка" важливі для контролю моря. Але літаків та дронів для їх захисту недостатньо.

"Територію можна вважати захопленою, тільки коли пройшла піхота. До того, як втекти, на вежах знаходились російські бійці. Цілком можливо, що звідти вони координували обстріли узбережжя – Одеси, Чорноморська тощо, — каже Боргеза.

Про тарханкутську операцію під кодовою назвою "Пробудження сили" розповів розвідник із позивним Тимур, який нею командував.

У нас був контакт із ворогом. Але врешті-решт росіяни втекли, вони це добре вміють. Наші хлопці виконали поставлені задачі. В цьому їм допомагали кримські партизани,

– каже Тимур.

Боргеза розповідає, що працювати у ГУР зможе не кожен. Ба більше: не кожен військовий. Він додав, що потрапити у розвідку через військкомат не вийде. Водночас він зауважив, що деталей назвати не може, адже це може дискредитувати систему. Проте чоловік назвав якості, які мусить мати хороший розвідник.

"Спортікі, солдафони нам не підходять. Ми робимо ставку на мрійників та романтиків. Їм повинно бути цікаво, така людина має йти далі, ніж їй наказали. Це такий розвідницький драйв", – каже він.

Хлопці з ГУР впевнені, що зможуть деокупувати Крим.

По морю в нас лишився ще один бар'єр – і все. Ми зробимо так, що Крим буде вдома. Ми зробимо це, скільки б часу це не зайняло,

– каже Тимур.

Нагадаймо, що партизани "Атеш" показали світлини військової частини 810 окремої бригади морської піхоти у Севастополі. Вони зауважили, що зібрану інформацію вже передали співробітникам СБУ.