Розвідники спільно з НАБУ вивели з окупації українського військового на Півдні

Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки ЗСУ вивели з окупації на Півдні України українського військового.

Український військовослужбовець не зазнав поранень, його передали командуванню.

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У розвідці зазначили, що з початку повномасштабної війни разом із колегами їм вдалося здійснити більш ніж 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

Чергове підтвердження ефективної співпраці – це спільна робота детективів НАБУ спільно зі співробітниками ГУР МОУ щодо евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню,

– зазначили у розвідці.

До слова, наразі частина співробітників НАБУ відряджена до ГУР для виконання завдань воєнної розвідки.

Скільки орієнтовно українців перебувають у російському полоні

Більшість зниклих українських військових живі та перебувають у полоні росіян. Орієнтовна кількість українських захисників, які зникли безвісти – понад 7 тисяч людей.

Крім того, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що наразі на території росії перебуває понад 1 500 цивільних українців, як військовополонених, хоча це є порушенням законів, адже обмінювати їх на російських військових юридично складно.

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