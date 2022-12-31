У розвідці пояснили, чому ЗСУ останні дні ліквідовують багато окупантів, але не техніки

Останніми днями у свіжій статистиці втрат ворога цифри ліквідованих окупантів більші, ніж знищеної техніки. Насправді цьому є пояснення.

Бахмут – головна точна, де йдуть бої. Про це розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Відповідно найбільші втрати окупанти зазнаються біля Бахмута. Річ у тім, що там росіяни наступають без техніки. Буданов пояснив, що в окупантів нестача боєприпасів.

Втрати ворога

Під кінець року кількість ліквідованих окупантів сягнула 105 960 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. Крім того, ЗСУ "мінуснули" чимало техніки ворога.