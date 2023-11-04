Американські дрони літають над Сектором Гази: що кажуть у Пентагоні
Джерело:BBC
США офіційно підтвердили використання у Секторі Гази американських розвідувальних дронів. Вони стверджують, що їх почали застосовувати з першого дня нападу ХАМАС для пошуку заручників.
Варто зазначити, що ці дрони не оснащені зброєю та не несуть загрози. Наразі ЦАХАЛ продовжує операції у Секторі Гази, поступово стискаючи бойовиків у кільце.
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Дрони США в Газі
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив використання американських беззбройних дронів для "підтримки зусиль щодо повернення заручників". Ці операції почалися ще 7 жовтня, коли ХАМАС вдерлися в Ізраїль, захопивши з собою безліч місцевих.
США здійснюють беззбройні польоти БпЛА над Газою, а також надають консультації та допомогу для підтримки нашого ізраїльського партнера, який працює над пошуком заручників,
– повідомляє Пентагон.
Відповідна заява з'явилася після того, як журналісти помітили дрони MQ-9 Reapers, якими зазвичай керують американські сили спеціального призначення, на сайтах відстеження польотів. Вони здійснювали польоти над територією Гази. Такі дрони раніше використовували для ударів в Афганістані, однак основна їх спеціалізація – розвідка.
За словами Міноборони США ці безпілотники не здійснюють координацію ізраїльських сил, а лише працюють для виявлення полонених.
Війна на Близькому Сході: останні новини
- Армія оборони Ізраїлю атакувала машину швидкої допомоги в місті Газа. Ізраїльські військові заявили, що машину використовували бойовики ХАМАС – під час удару загинуло декілька терористів.
- Палата представників США схвалила окремий пакет допомоги Ізраїлю, який не передбачає фінансування України. ЦАХАЛ отримає 14,3 мільярда допомоги для боротьби з бойовиками ХАМАС.
- Повідомляється, що Ізраїль прорвав першу лінію оборони ХАМАС, але попереду ще важкі бої. ЦАХАЛ нібито хоче розділити Сектор Гази на дві частини, відрізавши бойовиків.