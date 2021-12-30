Розвідувальний літак ВПС США знову моніторить ситуацію на Донбасі

Розвідувальний літак ВПС США E-8C Joint STARS 30 грудня знову прямує на Схід України. Перед цим над Донбасом пролетіли ще 2 американські борти.

Деталей цього польоту наразі не розкривають, однак про попередні дещо відомо.

До теми Літаки-розвідники США вперше пролетіли над східною Україною

Вперше літак E-8C (JSTARS) пролетів над східними областями 27 грудня. Спільно з літаком розвідки RC-135v він збирав інформацію про ситуацію на цій території.

Що відомо про проліт літаків

Представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл зауважив, що американські літаки регулярно використовують у Чорноморському регіоні. Мета – підтримка розвідувальних цілей США та союзників.