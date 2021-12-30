Розвідувальний літак ВПС США знову моніторить ситуацію на Донбасі
Джерело:24 канал
Розвідувальний літак ВПС США E-8C Joint STARS 30 грудня знову прямує на Схід України. Перед цим над Донбасом пролетіли ще 2 американські борти.
Деталей цього польоту наразі не розкривають, однак про попередні дещо відомо.
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Вперше літак E-8C (JSTARS) пролетів над східними областями 27 грудня. Спільно з літаком розвідки RC-135v він збирав інформацію про ситуацію на цій території.
Що відомо про проліт літаків
Представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл зауважив, що американські літаки регулярно використовують у Чорноморському регіоні. Мета – підтримка розвідувальних цілей США та союзників.
Військовий наголосив, що українська влада дозволила політ літаків. Точний маршрут не розкривають.Зверніть увагу! Бортова антена літака E-8C з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень. Також вона може виявляти літаки.
Політ розвідувального літака США / Скриншот з мережі
Літаки-розвідники США пролетіли над Україною – дивіться відео 24 каналу: