Розв'язали три основних питання: Зеленський провів нове засідання ставки

Володимир Зеленський 24 липня провів нове засідання ставки Верховного головнокомандувача. На ній вони обговорили 3 найголовніші питання, які постали перед нашою державою у військовому плані.

Крім того, глава держави також заслухав доповіді українського військового керівництва. Зокрема, командувачі розповіли президентові про ситуацію на фронті.

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Які питання обговорили на ставці

Зеленський зазначив, що першим питанням, яке обговорили військово-політичне керівництво на ставці, була актуальна ситуація на фронті. Також президент обговорив з командувачами планування наших наступальних і оборонних дій.

Іншою темою, яку обговорили на ставці, стала "відповідь на варварські російські удари" по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Наостанок Зеленський та військове керівництво торкнулися питання розблокування Чорного моря та продовження постачання українського зерна по ньому.

Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні,

– запевнив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського, начальника ГУР МО Кирила Буданова та віцепрем'єра Олександра Кубракова.

Раніше Зеленський казав, що буде відповідь за удар по Одесі