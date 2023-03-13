У РПЦ заявили про "прихід Антихриста" в Україну

Як відомо, не так давно проросійських попів УПЦ Московського патріархату видворили з Києво-Печерської лаври. Затупилися за своїх "колег" представники "священницького чину" православної церкви ворожої держави. Власне, вони заявили, що "в Україну йде Антихрист".

Лише на початку 2023 року Україні вдалось повернути свою духовну незалежність та вигнати усіх московський попів з території Лаври в Києві. Очевидно, це викликало неабияку істерику в окупантів. Зокрема, член Патріаршої ради з культури РПЦ, протоієрей Леонід Калінін в ефірі однієї з російських радіостанцій почав волати про те, що кроки до відновлення духовної соборності України – це начебто клич до приходу Антихриста. Про це інформує 24 Канал.

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"Мерзота запустіння наближається"

За словами божевільного, після вигнання з територію собору московських ченців туди може прийти "гидота запустіння". Насправді достеменно невідомо, що він мав на увазі, однак зі потоку безсенсових слів попа можна вловити, що хотів він сказати щось про "культурний занепад нещасної України".

Я вважаю, що це рух Антихриста. Вже ходи Антихриста по колись святій землі, в якій стільки було святих і досі є. З погляду християнської, це повне блюзнірство. В якому жахливому стані була Києво-Печерська лавра до того, як туди прийшли ченці. Хоча вона була музейним об'єктом, скільки довелося вивозити звідти гір сміття, всякого мотлоху,

– сказав такий собі Леонід Калінін.

Очевидно, його слова не варто сприймати серйозно, хоча й частка правди в них є. Власне, за часів Радянського Союзу чимало українських святинь були в занепаді, однак відбувалось це за прямої вказівки Москви.

Насправді можна лише "подякувати" священникам УПЦ Московського патріархату, що вони викинули з Лаври мотлох, який туди стягнули їхні ж прямі попередники. А разом з тим заодно потрібно "уклінно подякувати" московським попам за те, що викинули себе з цієї святині.

Кіріл також закликав "захищати Лавру"