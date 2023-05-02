Небезпека всюди: у лісі під Києвом виявили уламки боєприпасів "Град"

2 травня 2023, 15:53
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

Піротехніки продовжують активно розміновувати ліси на Київщині. Під час обстеження Святошинського лісництва служба порятунку виявила залишки від використаних боєприпасів до установки "Град".

За одну добу піротехніки обстежили понад пів гектара лісництва на Київщині. У службі закликали киян не відвідувати ліс самостійно.

Дивіться також Переобладнав трактор деталями з російських танків: як фермер на Харківщині розміновує поля

У лісництві на Київщині знайшли уламки боєприпасів

Київська служба порятунку 1 травня провела огляд території Святошинського лісництва, що на Київщині. Під час обстеження, піротехніки виявили частини від боєприпасів до реактивної системи залпового вогню "Град".


Піротехніки знайшли уламки боєприпасу до РСЗВ "Град" / Фото Київської служби порятунку

Загалом протягом 1 тижня Київська служба порятунку провела обстеження 2 гектарів території в Оболонському та Святошинському районах Києва. Там були виявлені кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойова частина снаряда "Град".


Київська служба порятунку проводить огляди лісництв / Фото Київської служби порятунку

Зверніть увагу! У Києві на період воєнного стану діє заборона на відвідування лісів. Туди не можна ходити ані пішки, ані за допомогою транспорту. У Київській службі порятунку просять відмовитися киян від походів до лісу та зелених зон поза межами житлових масивів. Адже це все ще небезпечно!

Ситуація на Київщині: останні новини

Автор: Владислав Кравцов