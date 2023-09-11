У Польщі затвердили угоду про купівлю близько 500 установок HIMARS

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що уряд затвердив закупівлю установок HIMARS для польської армії. Мовиться про постачання 486 одиниць ракетних пускових комплексів.

Постачання цих установок здійснюватимуть у рамках програми HOMAR-A для армії Польщі. Всі процеси пов'язані з постановкою комплексів на бойове чергування почнеться у 2025 році.

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Польща отримає нові HIMARS

Блащак зазначив, що, за словами польської опозиції, 500 пускових установок це нібито забагато. Водночас він запевнив, що саме стільки одиниць HIMARS потрібно польській армії, щоб реально стримувати агресора.

Разом з 18 пусковими установками, замовленими у 2019 році – одна ескадрилья, польська армія матиме понад 500 пускових установок HIMARS у 28 ескадрильях,

– сказав міністр оборони Польщі.

Водночас він наголосив, що буде складно адаптувати та інтегрувати пускові установки з польськими системами. Однак після дискусій з польською збройною промисловістю він запевнив, що Польща здійснюватиме цю інтеграцію протягом двох років після постачання установок.

Раніше Польща хотіла купити понад 500 установок HIMARS