ЗСУ вже застосовують у бою РСЗВ "Вільха-М": наскільки далеко б'ють ці ракети

Українські захисники та захисниці вже застосовують у бою з російськими окупантами РСЗВ "Вільха-М". Це – модифікація РСЗВ "Смерч".

Деталі розповів Іван Віннік – перший заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України. Він наголосив, що РСЗВ вже використовували у бою. Водночас, де конкретно, він не назвав.

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Наразі "Вільха-М" б'є на 110 кілометрів. Водночас цей показник планують суттєво збільшити.

Віннік розповів, що модифікація "Вільхи-М" стартувала ще у 2018 році. З того часу вдалося виготовити приблизно 100 одиниць. Наразі пріоритетом є збільшити дальність ураження "Вільхи-М". Мовиться про 150 кілометрів.

Скажімо так, сподіваюся, це буде якраз до дати контрнаступу, що широко передбачається, на півдні в бік Азовського моря. Випробування будуть на полі бою,

– наголосив Віннік.

США оголосять про новий пакет допомоги

Весь цивілізований світ продовжує допомагати Україні боротися за свою свободу. Відомо, що вже невдовзі США оголосять про новий пакет допомоги. Його пріоритетом будуть боєприпаси. Зокрема, для HIMARS та артилерії українських сил. Про це повідомив Джон Кірбі – речник Ради національної безпеки Білого дому – під час розмови з журналістами.