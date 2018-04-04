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10 месяцев бухгалтера из Днепра безосновательно держали в СИЗО в Грузии и закрыли производство

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СИЗО
СИЗО / politeka.net

Уголовное производство, которое было открыто в конце 2015 года в отношении бухгалтера компании "Продэкспорт-2009" (Днепр) Ирины Савицкой Днепропетровским областным управлением Нацполиции закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

Она снята с государственного розыска, ее карточка о международном розыске отозвана из центрального органа Интерпола в г. Лион, ее также освободили из тюрьмы в Грузии, где Савицкая ожидала решения об экстрадиции в Украину по запросу украинских властей. Об этом рассказал адвокат Савицкой Сергей Веснин, пишут "Українські новини".

"Мы изначально заявляли о том, что это дело полностью сфабриковано. За то, что человек выполнял свою работу – готовил документы по хозяйственному процессу – ее обвинили в мошенничестве, в участии в преступной группе, вменили несуществующие убытки. Затем по незаконному требованию украинских правоохранительных органов ее объявили в розыск, задержали в Грузии и содержали в тюрьме как преступника почти 9 месяцев. И это несмотря на то, что она мать-одиночка, которая воспитывает нуждающегося в уходе подростка", – отметил адвокат.

По его словам, Ирина также обращалась в Грузии за предоставлением ей политического убежища, поскольку уголовное производство в отношении нее в Украине "связывают исключительно с преследованием народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки".

"Мы понимали, что мать-одиночку фактически взяли в заложники, чтобы рано или поздно вынудить ее давать неправдивые показания против народного депутата и его окружения. В частности, нам известно о визитах сотрудников Генпрокуратуры Украины в Грузию с целью получить нужные показания и убедить власти Грузии о том, что она «ценный свидетель», несмотря на то, что она не рецидивист, и никаких оснований для столь строгой меры пресечения не было", – подчеркнул Веснин.

Он также добавил, что "дело изначально было бездоказательным с точки зрения обвинения, поэтому его закрытие в Украине – и как следствие, выход Ирины на свободу в Грузии в результате снятия с международного розыска – было логичным завершением ее незаконного преследования".

"Однако очевидно, что срок пребывания в грузинской тюрьме был чрезмерно большим и вероятно повлечет за собой вопрос о компенсации понесенного Ириной как минимум морального вреда и привлечения к уголовной ответственности коррумпированных днипровских силовиков, благодаря которым, Ирина незаконно была привлечена к уголовной ответственности по заказному делу и претерпела по нему столько лишений", – отметил адвокат.

По его словам, Ирина Савицкая, "в связи с существующей политической ситуацией в Украине, а также растущей коррупцией в правоохранительных органах, планирует повторно обратиться за получением политического убежища в Грузии после завершения формальных процедур так и не начавшейся экстрадиции".

Ранее сообщалось, что Ирина Савицкая, являясь бухгалтером ООО "Продэкспорт-2009", в августе-сентябре 2014 года готовила документы по хозяйственному спору с сетью супермаркетов "АТБ-Маркет" о возврате средств за поставленную продукцию. Первичная документация нуждалась в восстановлении, поскольку была изъята СБУ при одном из обысков офисов компании в январе 2014 года.

После того, как "Продэкспорт-2009", а также ее правопреемники выиграли ряд судебных процессов против "АТБ", по результатам которых сеть была обязана вернуть средства за поставленную продукцию, "АТБ" подала иск о мошенничестве, где обвинила, в частности, Савицкую в организации преступной группы для завладения денежными средствами "АТБ" на сумму около $4 млн.

Недавно экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус на допросе в суде подтвердил озвученные ранее факты фальсификации уголовных дел против народного депутата Украины Сергея Рыбалки. Сус также подтвердил участие в процессе фальсификации соучредителя сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича.

Теги: Новости Украины Новости Грузии СІЗО
Источник: 24 Канал
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