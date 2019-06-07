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      12 часов без еды и медпомощи: как в России прошло заседание по политзаключенному Бекирову

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / ktat.krymr.com

      Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

      Адвокат Алексей Ладин рассказал, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи. Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

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      "Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в семь утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у него сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные – вплоть до диабетической комы", – заявил адвокат Алексей Ладин.

      По этому поводу суд допросил начальника конвоя. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний объяснил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен, "потому что возить недалеко", а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией.

      Также мы ходатайствовали о вызове скорой помощи. В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь. Но так как мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал,
      – рассказал адвокат Алексей Ладин.

      Ранее суд в Симферополе еще на два месяца продлил арест Эдема Бекирова. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа.

      Едем Бекіров
      Эдем Бекиров

      28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении его состояния здоровья. По словам Велиляева, кроме боли в сердце, головных болей, проблем с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

      Что известно про Эдема Бекирова?​
      Крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников.

      Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограмм тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Крымские татары Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России
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