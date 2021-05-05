Несовершеннолетняя девушка в Днепре выпала из окна: в полиции рассматривают версию убийства
В Днепре на улице Данила Галицкого ночью на 5 мая несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки. Полученные травмы буди несовместимы с жизнью, однако правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, кроме самоубийства.
Источник:"Днепр Оперативный"
Соседи слышали крики о помощи, а рядом с телом находился агрессивный мужчина. Полиция арестовала его, дело расследуют.
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Что известно об инциденте в Днепре
- 17-летняя девушка выпала из окна квартиры на 5 этаже около 1:00.
- Перед тем очевидцы слышали крики о помощи.
- На место происшествия вызвали экстренные службы, но медики констатировали смерть несовершеннолетней.
- Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.
- Рядом с телом находился 35-летний мужчина, который был знаком с погибшей.
- Он пояснил, что у них произошел конфликт якобы из-за сигареты. Вел себя агрессивно, поэтому полиции пришлось надеть наручники на дебошира.
- В квартире находился еще один 36-летний мужчина – он снимал другую комнату в доме. Он заверил, что другой мужчина никогда физически не оскорблял погибшую.
- Оба мужчины были задержаны. Правоохранители начали расследование.
- Они должны установить: инцидент – это убийство или несчастный случай.
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