В Днепре на улице Данила Галицкого ночью на 5 мая несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки. Полученные травмы буди несовместимы с жизнью, однако правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, кроме самоубийства.

Соседи слышали крики о помощи, а рядом с телом находился агрессивный мужчина. Полиция арестовала его, дело расследуют. Актуально Избили дедушку в его квартире: в Кривом Роге задержали банду грабителей – фото Что известно об инциденте в Днепре 17-летняя девушка выпала из окна квартиры на 5 этаже около 1:00.

Перед тем очевидцы слышали крики о помощи.

На место происшествия вызвали экстренные службы, но медики констатировали смерть несовершеннолетней.

Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.

Рядом с телом находился 35-летний мужчина, который был знаком с погибшей.

Он пояснил, что у них произошел конфликт якобы из-за сигареты. Вел себя агрессивно, поэтому полиции пришлось надеть наручники на дебошира.

В квартире находился еще один 36-летний мужчина – он снимал другую комнату в доме. Он заверил, что другой мужчина никогда физически не оскорблял погибшую.

Оба мужчины были задержаны. Правоохранители начали расследование.

Они должны установить: инцидент – это убийство или несчастный случай. Обратите внимание! В Николаеве 4 мая н ашли тело 20-летней девушки, которую искали более суток. Его обнаружили в акватории реки Южный Буг без видимых признаков насильственной смерти.