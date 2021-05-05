В Николаеве искали 20-летнюю Екатерину Билоненко. Она вышла из дома 3 мая, а уже через два дня тело девушки обнаружили в реке. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

Тело в акватории реки Южный Буг обнаружили водолазы. Поиски проводил аварийно-спасательный отряд специального назначения.

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Девушку нашли в 100 метрах от берега

Погибшая девушка была в 100 метрах от берега. Пока тело передали для судебно-медицинской экспертизы. Очевидных признаков насильственной смерти не обнаружили, отметили в полиции.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве – так того требует процедура. Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

Что известно об исчезновении Екатерины Билоненко:

Девушка вышла из дома около 16:00 3 мая.

Одета была в черную кожаную куртку и брюки темного цвета.

Правоохранители просили всех, кто видел пропавшую, обратиться в полицию.

Смотрите видео с поисковой операции:

Фото с поисков в реке / фото ГСЧС: