У Миколаєві шукали 20-річну Катерину Білоненко. Вона вийшла з дому 3 травня, а вжечерез два дні тіло дівчини виявили у річці. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті немає.

Тіло в акваторії річки Південний Буг виявили водолази. Пошуки проводив аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

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Дівчину знайшли за 100 метрів від берега

Загибла дівчина була за 100 метрів від берега. Поки що тіло передали для судово-медичної експертизи. Очевидних ознак насильницької смерті не виявили, зазначили у поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство – так цього вимагає процедура. Наразі встановлюють усі обставини трагедії.

Що відомо про зникнення Катерини Білоненко:

Дівчина вийшла з дому близько 16:00 3 травня.

Одягнута була у чорну шкіряну куртку та штани темного кольору.

Правоохоронці просили усіх, хто бачив зниклу, звернутись до поліції.

Дивіться відео з пошукової операції:

Фото з пошуків у річці / Фото ДСНС: