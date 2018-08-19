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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

3 признака того, что вы гений

191 Читати новину українською
3 признака того, что вы гений
3 признака того, что вы гений / rd.com

Американские исследователи убеждены, что определить то, что человек одарен, можно не только с помощью специальных тестов (например, IQ), но и через изучение его образа жизни.

Психологи из США объясняют, по каким признакам можно определить гениальность, пишет Curious Mind.

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1. У вас отсутствует нормальный сон и режим

То есть у вас есть нарушения циркадных (биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи) ритмов. Именно поэтому одаренные люди обычно ложатся спать очень поздно.

Ви працюєте допізна
Вы работаете допоздна

2. Склонность к грубым матам

Это не самый приятный признак того, что вы – гений. Американские исследователи убеждены, что мозг "гениев" заточен на быструю работу и поэтому не подбирает корректные слова для описания нужного феномена. Благодаря этому гении могут быстро усваивать огромное количество информации.

3. Отсутствие порядка в доме

Творческий беспорядок в доме не всегда свидетельствует о лени человека, но и о его гениальности. Все потому, что таким людям кажется это естественным: поток сознания не позволяет им провести уборку, а в кипах бумаг и предметов они могут свободно ориентироваться.

У вас творчий безлад
У вас творческий беспорядок

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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