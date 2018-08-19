3 признака того, что вы гений

Американские исследователи убеждены, что определить то, что человек одарен, можно не только с помощью специальных тестов (например, IQ), но и через изучение его образа жизни.

Психологи из США объясняют, по каким признакам можно определить гениальность, пишет Curious Mind.

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1. У вас отсутствует нормальный сон и режим



То есть у вас есть нарушения циркадных (биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи) ритмов. Именно поэтому одаренные люди обычно ложатся спать очень поздно.



Вы работаете допоздна



2. Склонность к грубым матам



Это не самый приятный признак того, что вы – гений. Американские исследователи убеждены, что мозг "гениев" заточен на быструю работу и поэтому не подбирает корректные слова для описания нужного феномена. Благодаря этому гении могут быстро усваивать огромное количество информации.



3. Отсутствие порядка в доме



Творческий беспорядок в доме не всегда свидетельствует о лени человека, но и о его гениальности. Все потому, что таким людям кажется это естественным: поток сознания не позволяет им провести уборку, а в кипах бумаг и предметов они могут свободно ориентироваться.



У вас творческий беспорядок

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