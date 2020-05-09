9 мая в Украине: что пишут политики и чьи слова возмутили сеть
День победы или просто 9 мая, праздник или памятная дата? Отмечать, праздновать или поздравлять? Что написали в этот день украинские политики, поздравляли ли с праздником и рассказали ли о своих родственниках, которые принимали участие во Второй мировой?
Чтобы ответить на эти вопросы, 24 канал собрал сообщения политиков, которыми они охарактеризовали этот день.
Посмотрите на 9 мая в Харькове: красные флаги, "Бессмертный полк" и "Катюша" – видео, фото
Владимир Зеленский в этот день записал видеообращение, в нем он анонсировал создание мемориального проекта, который охватит все уголки Украины. Его суть – установление памятных колоколов в четырех городах, связанные с победой. "На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – отметил Владимир Зеленский.
Президент также анонсировал проект мемориальных символов. В рамках него в Украине установят четыре колокола.
Вчера (8 мая – 24 канал) я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти,
– рассказал президент.
Второй – Колокол Победы – появится на Закарпатье – там, где завершилось изгнание нацистов. Зеленский добавил, что обязательно наступит день, когда установят еще два – Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе.
Смотрите обращение Зеленского на 9 мая
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил тех, кто с оружием в руках защищал свободу, а также отметил, что мы должны усвоить кровавые уроки прошлого, чтобы будущие поколения жили в мире. Также отметил, что его родные, как и родные миллионов украинцев, прошли сквозь ужасы военных лет.
Он принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Киеве. Заметим, это событие прошло без традиционной помпезности и массового собрания из-за карантина. Почти все участники были в защитных масках, но на фото, которые опубликовал сам спикер парламента, он был без маски.
О том, что этот день стал важным для Украины, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он призвал об этом помнить с благодарностью к ветеранам.
Мэр Киева Виталий Кличко тоже привел параллели с современной войной и нынешними защитниками свободы Украины. Заметил: теперь, как никогда раньше, ценится свобода.
И сегодня мы, как никогда, ценим мир и понимаем, какой большой ценой он достигается. Потому что опять украинцам с оружием в руках приходится защищать свою землю, отстаивать независимость своего государства, терять своих лучших патриотов,
– написал Кличко.
Пятый президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на отличие восприятия в этот день у россиян и украинцев. Их "можем повторить" является звеном "победобесия, написал Порошенко, а для Украины, как и цивилизованной Европы, важно, чтобы "никогда снова".
Поздравление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой вызвало бурю эмоций в соцсетях. Дело в том, что Венедиктова в своем фейсбуке запостила цитату из песни "День победы" и клип со Львом Лещенко. Видео на странице руководительницы офиса Генпрокурора с человеком, который признал оккупацию Крыма законной, и в целом советской песни сеть восприняла остро.
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Поздравления генпрокурор "усилила" видео с Лещенко / Скриншот фейсбук-записи
Одиозно поступили представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко. Они без масок в сопровождении охраны прошли по Аллее Славы 9 мая по случаю Дня победы. Впоследствии Виктор Медведчук с Бойко и Сергеем Левочкиным устроили автопробег "Бессмертного полка".
И все это во время карантина, когда массовые мероприятия запрещены, а пожилые люди в группе повышенного риска заболеть COVID-19.
Советуем посмотреть видео о советских мифах 9 мая
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