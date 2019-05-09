9 мая в Украине: неизвестные бросили камни в автобус с людьми возле Кривого Рога

Вблизи Кривого Рога неизвестные забросали камнями автобус с людьми. В "Оппозиционном блоке" убеждают, что это пенсионеры и люди с детьми ехали в Днепр на празднование Дня Победы. Инцидент случился около 6 часов утра в районе села Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

По информации полиции и "Оппоблока", пострадало только транспортное средство – повреждено лобовое и заднее стекло. В то же время политсила утверждает, что закидывали автобус камнями молодчики в балаклавах, сразу после этого они скрылись. Нардеп Александр Вилкул отмечает, в автобусе во время нападения находились пенсионеры и дети.

Читайте также: "Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве: есть первые задержанные

Автобус с людьми, который ехал в Днепр на 9 мая, забросали камнями возле Кривого Рога

На место прибыли экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители, в частности, опросили свидетелей инцидента и пытались установить тех лиц, которые могут быть причастными к вышеуказанным хулиганским действиям. Расследование продолжается.

Как кстати, в Украине проходит 9 мая Вы можете узнать по этой ссылке.

Что известно о 8-9 мая в Украине?

В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.