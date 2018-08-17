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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Агрессия или пиар-ход: почему Мосийчук и Шахов устроили бойцовский клуб в прямом эфире

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Депутаты Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались перед телекамерами. Избранники устроили драку в прямом эфире. Такое поведение для политиков уже стало нормой.

Между двумя депутатами Шаховым и Мосийчуком началась словесная перепалка во время программы на одном из украинских каналов. От слов избранники быстро перешли к делу.

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Ведущие разняли избранников в студии, завершили выпуск программы и попрощались с боевыми гостями. Но реслеры покидали шоу в одном лифте, поэтому именно там и начался второй раунд.

Случайным свидетелем поединка стал гость студии – политолог Александр Солонтай. В прямом эфире он был очень спокойным. Говорит, к такому привык.

Драками депутатов украинского зрителя уже не удивить, избранники машут кулаками регулярно. Верховная Рада или программы с депутатами часто похожи на ринг.

Политолог Михаил Басараб говорит, что депутаты часто считают, что с помощью драки накачивают свои электоральные мышцы. Но на самом деле просто устраивают очередное зрелище и выставляют себя на посмешище.

Если ты накануне избирательной кампании превращаешь политику на шоу и фарс, то когда ты станешь депутатом или президентом, тебя не будут воспринимать серьезно. Ты будешь не авторитетом, а клоуном,
– отметил политолог Александр Басараб.

В некоторых странах мира драки в парламенте – это табу. Например, в Британии за спокойствием избранников следит мужчина с настоящим мечом. Он единственный, кто имеет право носить оружие в парламенте. В Японии же за плохое поведение можно получить дубинкой по спине. Наказать могут даже за возглас без разрешения. А в Америке депутатов могут заставить прийти на работу, если они прогуливают.

Такие политические игроки сейчас присутствуют почти во всех политических государствах всех западных государств. Давайте вспомним президента Америки Трампа, который также постоянно использует элементы шоу в своей президентской кампании,
– сказал Басараб.

Чтобы это ни было: шоу или плохое воспитание, но бонусы с этого получают враги. Проделки избранников используют пророссийские СМИ, пытаясь представить Украину страной хаоса и беспорядка.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Радикальна партія столкновения Игорь Мосийчук
Источник: 24 канал
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