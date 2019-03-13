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      Ахметов продавал Украине электроэнергию вдвое дороже, чем Венгрии

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      Ахметов продавал Украине электроэнергию вдвое дороже
      Ахметов продавал Украине электроэнергию вдвое дороже / Фото из открытых источников

      В феврале 2019 года Украина закупила у группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова электроэнергию почти вдвое дороже, чем Венгрия.

      Цена украинского энергорынка для ДТЭК оказалась на 45% выше цены венгерской биржи, сообщают Наши деньги.

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      По данным государственного предприятия "Энергорынок", в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии на Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч с нарастающим итогом (0,072 евро за кВт*ч).

      Таким образом в феврале тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем этого года. Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю.

      В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале котировалась по 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч. То есть цена украинского Энергорынка на 45% выше от цены венгерской биржи.

      В Украине крупнейшим поставщиком "угольной" электроэнергии является группа ДТЭК. Также ДТЭК контролирует более 90% экспорта электроэнергии в Венгрию. В декабре 2017 года Антимонопольный комитет выдал рекомендацию Министерству энергетики и НКРЕКП относительно открытия рынка для импорта, но эти органы не предоставили разрешения на импорт более дешевой электроэнергии из Европы.

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      Теги: Коммунальные услуги Венгрия Ринат Ахметов Электроэнергия
      Источник: 24 Канал
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