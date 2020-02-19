Ахметовцы нашли судью в Окружном, которая остановила решение НКРЕКП о плате за экспорт э/э

Окружной административный суд Киева 11 февраля по иску АО "ДТЭК Западэнерго" остановил действие постановления №360 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Это постановление предусматривало восстановление платы за услуги по передаче для экспортеров электроэнергии, среди которых самым крупным является группа ДТЭК Рината Ахметова.

Соответствующее решение приняла судья ОАСК Нана Векуа.

Из постановления известно, что 7 февраля НКРЕКП принял постановление №360, которым внес изменения в Кодекс системы передач. Эти изменения обязали экспортеров электроэнергии оплачивать компании "Укрэнерго" услуги по передаче электроэнергии на экспорт.

В свою очередь "ДТЭК Западэнерго" подало иск об отмене постановления. Вместе с иском фирма подала заявление о его обеспечении путем приостановления действия постановления НКРЕКП. В обосновании требований "ДТЭК Западэнерго" указало, что постановление нарушает права Энергетического сообщества и Европейского Союза и компании заставляют заключать соглашения об услугах, которые фактически не предоставляются. Компания пригрозила, что вынуждена будет расторгнуть соглашение об экспорте электроэнергии и обратиться в суд с новыми исками о возмещении убытков.

Судья согласилась, что "в связи с экономической нецелесообразностью осуществление экспортных операций может нести значительные убытки". А потому решила до момента вынесения решения по делу №640/3041/20, в котором "ДТЭК Западэнерго" пытается отменить постановление НКРЕКП, остановить действие самого постановления.

Из материалов "Судебная власть" о состоянии рассмотрения дел известно, в один день с "ДТЭК Западэнерго" 10 февраля иск об отмене постановления №360 подало "Д.Трейдинг", который как раз осуществляет экспорт электроэнергии в группе компании "ДТЭК". Дело должна была рассматривать судья Виктория Оверкова, но решение по нему отсутствует в судебном реестре.

Экспорт происходит через Бурштынский энергетический остров, на котором расположены электрические сети Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), он синхронизирован с европейской энергосистемой.

Бурштынская ТЭС принадлежит АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и является основным производителем электроэнергии для энергоострова (около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне). Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова, которому также принадлежат крупнейшие объемы годового сечения для импорта э/э из России и Белоруссии.

С ноября 2019 года "Д. Трейдинг" Ахметова перестало платить за пользование и транспортировку электроэнергии магистральными линиями, долг компании на 10 января составил 362,50 млн грн. В целом компании из группы "ДТЭК" задолжали в то время 544,48 млн грн, что составляло почти половину общего долга перед компанией "Укрэнерго". Последняя компенсирует "Гарантированному покупателю" расходы на оплату по "зеленому тарифу". Крупнейшим игроком на рынке производства солнечной и ветровой электроэнергии является группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова.

Судья Нана Векуа за 2019 год задекларировала 487 тыс. грн зарплаты и 160 тыс. грн в подарок. В апреле 2019 года Векуа отменила результаты проверки декларации нардепа Вадима Новинского – бизнес-партнера Ахметова по компании "Метинвест".