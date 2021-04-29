Бизнесмен Вадим Альперин обратился в суд из-за лишения его украинского гражданства. Перед этим он попал под санкции СНБО против контрабандистов.

Альперин подал иск в Одесский окружной административный суд против Государственной миграционной службы. Он требует отозвать решение об утрате гражданства.

Кстати "Король контрабанды" Альперин пытался отменить арест с залогом, но ничего не удалось

Позиция Альперина

Альперин 20 апреля получил по почте уведомление от Одесской миграционной службы. Тогда он узнал об утрате гражданства по указу президента Владимира Зеленского от 14 апреля 2021 года.

По словам бизнесмена, ГМС не уточнила, что стало основанием для подготовки представления об утрате гражданства. Он убежден, что служба не доказала существование таких оснований, поэтому не имела права готовить представление.

Бизнесмен утверждает, что без гражданства не сможет защищать свои права и интересы в нескольких уголовных делах, где он фигурирует как подозреваемый и обвиняемый.

Детали дела

Суд принял заявление Альперина. Подготовительное заседание состоится 21 мая. Миграционную службу обязали предоставить суду доказательства для рассмотрения дела. Например, информацию об основании для лишения Альперина гражданства и подготовку соответствующего представления.

Бизнесмен просил суд до решения по существу запретить принудительно выдворять его из Украины. Однако ему отказали.

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