После масштабного взрыва в столице Ливана, появилась информация о том, что в порту "Южный" под Одессой также сохраняется этот опасный груз. Более того, его количество намного превышает бейрутское.

Информацию о наличии аммиачной селитры в порту "Южный" под Одессой обнародовало местное издание "Думская".

Актуально Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Что известно о хранении селитры в порту "Южный"

Здесь ситуация довольно неоднозначна. В сети опубликовали информацию о том, что на одном из причалов под открытым небом хранится 10 тысяч тонн нитрата аммония. Это, фактически, в три раза больше того количества, которое повлекло взрыв в Бейруте.

Сообщение о селитре в порту "Южный", в частности, распространил адвокат Денис Шкаровский. Мол, опасный груз находится вблизи арестованного судна TRUMP D.

Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями,

– предупреждает адвокат.

Селитра в порту "Южный" / Фото адвоката Дениса Шкаровского

Мешки с селитрой в порту "Южный": смотрите видео

Еще одно видео из порта "Южный", где нашли мешки с селитрой:

Что говорят в администрации порта

Журналисты связались с администрацией порта, чтобы прояснить судьбу опасного груза, но ответить на их вопросы чиновники согласились лишь в письменном виде после получения запроса.

Начальник администрации Максим Широков, однако, отметил, что "есть определенные нюансы, которые играют важную роль". По его словам, груз в Бейруте хранился неправильно. А еще добавил, что там говорилось об аммиачной селитре с серной добавкой, которая сдетонировала.

Он отметил, что существует сельскохозяйственное удобрение. В то же время Широков официально не опроверг информацию о том, что в порту "Южный" все же сохраняется селитра.

Какова ситуация с селитровым грузом в Николаевском порту

В 2018 году в Николаевском морском порту выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры. Однако их вывезли оттуда в 2019 году.

По крайней мере в этом уверяет администрация порта. В порту уверяют, что никаких остатков соединения там нет, поэтому украинцы могут не бояться повторения трагедии, которая недавно случилась в Бейруте.

Обратите внимание! Из-за взрыва в Бейруте премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить, как на складах предприятий сохраняют аммиачную селитру. Глава правительства направил поручение в несколько учреждений. О результатах проверок сообщат до 15 сентября 2020 года.

Порт "Южный" на карте:

Масштабный взрыв в Бейруте: главное