Больше чем в Бейруте: в порту "Южный" под Одессой лежат тонны аммиачной селитры – фото, видео
После масштабного взрыва в столице Ливана, появилась информация о том, что в порту "Южный" под Одессой также сохраняется этот опасный груз. Более того, его количество намного превышает бейрутское.
Информацию о наличии аммиачной селитры в порту "Южный" под Одессой обнародовало местное издание "Думская".
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Что известно о хранении селитры в порту "Южный"
- Здесь ситуация довольно неоднозначна. В сети опубликовали информацию о том, что на одном из причалов под открытым небом хранится 10 тысяч тонн нитрата аммония. Это, фактически, в три раза больше того количества, которое повлекло взрыв в Бейруте.
- Сообщение о селитре в порту "Южный", в частности, распространил адвокат Денис Шкаровский. Мол, опасный груз находится вблизи арестованного судна TRUMP D.
Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями,
– предупреждает адвокат.
Селитра в порту "Южный" / Фото адвоката Дениса Шкаровского
Мешки с селитрой в порту "Южный": смотрите видео
Еще одно видео из порта "Южный", где нашли мешки с селитрой:
Что говорят в администрации порта
- Журналисты связались с администрацией порта, чтобы прояснить судьбу опасного груза, но ответить на их вопросы чиновники согласились лишь в письменном виде после получения запроса.
- Начальник администрации Максим Широков, однако, отметил, что "есть определенные нюансы, которые играют важную роль". По его словам, груз в Бейруте хранился неправильно. А еще добавил, что там говорилось об аммиачной селитре с серной добавкой, которая сдетонировала.
- Он отметил, что существует сельскохозяйственное удобрение. В то же время Широков официально не опроверг информацию о том, что в порту "Южный" все же сохраняется селитра.
Какова ситуация с селитровым грузом в Николаевском порту
В 2018 году в Николаевском морском порту выгрузили свыше 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры. Однако их вывезли оттуда в 2019 году.
По крайней мере в этом уверяет администрация порта. В порту уверяют, что никаких остатков соединения там нет, поэтому украинцы могут не бояться повторения трагедии, которая недавно случилась в Бейруте.
Порт "Южный" на карте:
Масштабный взрыв в Бейруте: главное
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Они уничтожили часть порта и вызвали катастрофические разрушения в центре города.
- Погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.
- По версии следствия, взорвался склад с конфискованной аммиачной селитрой. Администрацию порта обвинили в халатности.
- По предварительным оценкам, сумма ущерба от трагедии может составить до 15 миллиардов долларов.