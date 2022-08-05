Для получения пробела в этот бар нужно ответить на вопросы анкеты. Они в основном касаются преступлений России против других народов. В частности, Грузия пострадала уже даже из-за вторжения России в Украину. Ведь теперь стране пришлось прекратить экспорт зерна из-за накрывающего мир продовольственного кризиса. В то же время в Грузии продолжаются многочисленные дискуссии по поводу эмигрантов, неустанно прибывающих из России.

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Какие вопросы бара возмутили россиян

Тбилисский бар предлагает пройти анкету всем гражданам России уже несколько месяцев. Это онлайн-регистрация, обязательная для тех россиян, которые хотят получить обслуживание в заведении.

Список пунктов анкеты:

Я не голосовал за Путина, он диктатор;

Я осуждаю российскую агрессию в Украине;

Крым, как и другие спорные территории – это Украина.

Абхазия и Цхинвальский регион – это Грузия.

20% территории Грузии оккупированы Россией.

Из-за вторжения РФ каждый 12-й житель Грузии стал беженцем.

Мне нравятся фразы "Русский военный корабль, иди на**" и "Слава Украине!"

Сначала эти вопросы вызвали возмущение только со стороны отдельных туристов, как и аналогичная надпись о корабле на входе в заведение. Однако их недовольство не повлияло на общее количество посетителей. Это обусловлено тем, что бар достаточно популярен и расположен в парке Дедаена. В этом месте часто собирается неформальная молодежь.



Анкета, которую просят заполнить в баре / Скриншот по сети

Когда анкета Dedaena Bar переросла в скандал

Все было относительно хорошо до того момента, пока изображение с анкетой не обнародовали в одном из самых известных российских телеграмм-каналов. Поклонники путинской россии начали занижать рейтинг бара в Google. Тогда на странице предпочтительно оставлять только отрицательные отзывы.

Однако вскоре бар объявил "войну" российским телеграммам "Мужское государство". Его автор Владислав Поздняков сделал инструкцию, как снизить оценки бара в Google. Он уже призвал писать там комментарии, также содержащие угрозы и оскорбления.

Комментарии россиян с хейтом в сторону бара / Скриншоты დედაენის ბარი

Кстати говоря! Телеграмм "Мужское государство" признан в России экстремистским.

Как отреагировали в баре на хейт россиян

В Dedaena Bar прокомментировали атаку на них уже 2 августа. Там указали, что россияне еще и периодически возмущаются, что их в баре на территории другого государства не обслуживают по-русски. В сообщении напомнили, что каждый 11-й житель Грузии является переселенцем именно из-за россиян.

20% Грузии завоевала россия, и они хотят еще больше, российская орда пытается завоевать Украину и борется за свободу по всему миру. Самопровозглашенные "добрые" россияне требуют улыбающегося приема и раздражаются нашей визовой политикой. Россияне, вы здесь вне дома и никогда не будете,

– акцентировали в Dedaena Bar.

Через два дня также в фейсбуке бара написали, что удалось частично решить проблему – Google удалил большинство негативных комментариев. Однако кибератака со стороны россиян продолжается. Вероятно, из-за этого бар на время забрали с карт google.

Как это связано с политикой Грузии

Эта ситуация разворачивается на фоне активной дискуссии о том, какой должна быть госполитика Грузии. Его возникновение обусловлено тем, что на территорию государства начался массовый переезд граждан России.

Члены оппозиционных партий заявляют, что ситуация выходит из контроля. Они предлагают ввести меры, направленные на прекращение притока россиян. В частности, говорится и о введении визового режима с Россией.

Также предлагают мораторий на покупку недвижимости россиянами. 4 августа там даже такое требование высказала лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. В Тбилиси прошла соответствующая акция протеста , где растащили баннер с карикатурой на путина, поедающего грузинские города.



Баннер на акции протеста в Тбилиси 4 августа / Фото "Новости Грузия"

В то же время правящая партия Грузии говорит, что никаких проблем нет. Мол, в стране осталось не так много россиян, как утверждает оппозиция, потому что "большинство приезжают как обычные туристы".

Точное количество оставшихся в Грузии российских граждан сейчас не может назвать никто. Единственные достоверные данные обнародовали раньше. Там говорилось, что за март – июнь 2022 года количество въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% – до 299 094 человек.

В то же время многие россияне начинают стесняться своего происхождения: смотрите видео