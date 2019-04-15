Антимонопольный комитет выяснит приписывание Фирташем и Бойко лишних кубометров газа в платежки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела в отношении 20 облгазов по признакам совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

"Начаты дела по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами. Основанием (для начала дел – Ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", – отметил он.

Терентьев уточнил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей. Дела рассматриваются в отношении: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днипрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и "Черниговгаз".

Напомним, что одним из партнеров Дмитрия Фирташа является кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, который не прошел во второй тур. Это началось, когда на посту главы "Нафтогаза Украины" Бойко начал работать над погашением газовых долгов между Украиной, Россией и Таджикистаном. Его наработки чуть позже легли в основу довольно сомнительного бизнеса компании "Росукрэнерго", когда российский газ смешивался с таджикским и по льготным ценам поставлялся в Украину. Авторы этих схем – Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко близко сошлись в 2003 году, когда последний, сохранив должность главы "Нафтогаза", стал заместителем министра топлива и энергетики.

Сегодня журнал Forbes оценивает состояние Юрия Бойко в 540 миллионов долларов.