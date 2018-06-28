Apple готовит революционный iPad – аналитик рассказал детали
Компания Apple готовит к выпуску iPad нового поколения. Новый планшет корпорация планирует представить уже этой осенью. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.
Сообщает MR.
Новый iPad будет с увеличенным дисплеем и минимальными рамками и поддержкой функции распознавания лиц Face ID.
Читайте также: Apple может пересмотреть цены на iPhone: как изменится стоимость
По данным аналитика, дисплей нового iPad будет иметь диагональ 11,9 дюйма, поддержку технологии True Tone и возможность работать с частотой 120 Гц. Также новинка получит сканер лица Face ID, который будет лучше чем в iPhone X. Так, эта функция точнее и быстрее будет определять лицо, и сможет сканировать до четырех человек.
Презентация этого нового iPad состоится осенью 2018 года.
Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно