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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Apple готовит революционный iPad – аналитик рассказал детали

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Apple готовит революционный iPad
Apple готовит революционный iPad / Фото из открытых источников

Компания Apple готовит к выпуску iPad нового поколения. Новый планшет корпорация планирует представить уже этой осенью. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

Сообщает MR.

Новый iPad будет с увеличенным дисплеем и минимальными рамками и поддержкой функции распознавания лиц Face ID.

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По данным аналитика, дисплей нового iPad будет иметь диагональ 11,9 дюйма, поддержку технологии True Tone и возможность работать с частотой 120 Гц. Также новинка получит сканер лица Face ID, который будет лучше чем в iPhone X. Так, эта функция точнее и быстрее будет определять лицо, и сможет сканировать до четырех человек.

Презентация этого нового iPad состоится осенью 2018 года.

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Теги: Техно iPad Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
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