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Apple выпустила обновление к iOS: какие изменения ждут пользователей

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Apple выпустила обновление к iOS
Apple выпустила обновление к iOS / woldemar.net.ua

Компания Apple выпустила обновление для нескольких своих операционных систем. Так, пользователям стали доступны версии iOS 11.3, watchOS 4.3 и tvOS 11.3.

Об этом пишет издание​ ITC.ua.

В обновленной версии iOS пользователям будет доступна функция Battery Health, которую Apple обещала выпустить после возмущения о снижении производительности iPhone из-за старения батареи.

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Следовательно, теперь пользователи будут получать уведомления, если смартфон перегрузится из-за неспособности аккумулятора полноценно работать из-за недостаточного количества энергии. После этого автоматически активизируется режим "Управление производительностью", но пользователь теперь имеет возможность отключить его в настройках.

Новый инструмент также предоставляет информацию о состоянии батареи и сообщит, если уровень ее деградации достиг значения, которое требует замены аккумулятора.

Кроме того, в iOS 11.3 интегрирован обновленный инструментарий ARKit 1.5. Также появилась возможность размещения виртуальных объектов на вертикальных поверхностях.

Появилась и новая функция передачи данных и обеспечения приватности. Она позволяет пользователям лучше понимать, как используются переданные ими данные. Теперь при получении запроса на предоставление доступа к определенным данным или на активацию определенных функций будет появляться иконка приватности.

Теги: Техно Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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