17:02
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Apple Watch дополнили стильными ремешками от Hermès: фото

47 Читати новину українською
Новый дизайн Apple Watch
Новый дизайн Apple Watch / apple.com

Умные часы Apple Watch теперь стали еще более стильным. В создании часов Apple решила сотрудничать с модным домом Hermès.

Об этом говорится на официальном сайте Apple.

Кроме того, серию Apple Watch разработали со спортивным гигантом Nike

Читайте также: Смарт-часы Xiaomi рекордно подешевели

Обе марки Hermès и Nike разработали дизайн ремешков для цифеблата.

Новий дизайн Apple Watch

Новый дизайн Apple Watch

Так, Nike представил новые виды нейлоновых браслетов и три новых оттенка для силиконовых – голубой, лимонно-желтый и красный. При этом Hermès разработали более классические модели и создали два кожаных ремешка: Single Tour Rallye и Double Tour.

Все аксессуары уже можно приобрести на официальном сайте Apple.

Новий дизайн Apple Watch

Новый дизайн уже на сайте Apple

Новий дизайн Apple Watch

Apple Watch теперь стали еще более стильными

Новий дизайн Apple Watch

Новый дизайн Apple Watch

Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сегодня, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 185
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сегодня, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1434
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сегодня, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2658
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сегодня, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 164
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сегодня, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1164
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук