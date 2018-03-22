Apple Watch дополнили стильными ремешками от Hermès: фото
Умные часы Apple Watch теперь стали еще более стильным. В создании часов Apple решила сотрудничать с модным домом Hermès.
Об этом говорится на официальном сайте Apple.
Кроме того, серию Apple Watch разработали со спортивным гигантом Nike
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Обе марки Hermès и Nike разработали дизайн ремешков для цифеблата.
Новый дизайн Apple Watch
Так, Nike представил новые виды нейлоновых браслетов и три новых оттенка для силиконовых – голубой, лимонно-желтый и красный. При этом Hermès разработали более классические модели и создали два кожаных ремешка: Single Tour Rallye и Double Tour.
Все аксессуары уже можно приобрести на официальном сайте Apple.
Новый дизайн уже на сайте Apple
Apple Watch теперь стали еще более стильными
Новый дизайн Apple Watch