Открытие "нового фронта" в войне: Bloomberg объяснил масштабы последствий удара по Усть-Луге

Атаки беспилотников по портам в Балтийском море представляют угрозу для ключевого российского маршрута, по которому она экспортирует нефть. Это может свидетельствовать об открытии "нового фронта" в войне России против Украины.

В ночь на 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. Речь идет об угольном терминале "Новатек".

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Почему удар по Усть-Луге был важен для хода войны

В Bloomberg отметили, что рядом с пораженным предприятием в Ленинградской области в непосредственной близости расположены несколько важнейших российских нефтеперевалок.

Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут создать перебои в работе балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта,

– сказал изданию бывший топ-менеджер "Газпром Нефти" Сергей Вакуленко.

Американское СМИ отметило, что в случае такого развития событий в России будет очень мало жизнеспособных альтернатив.

По информации Blommberg, из двух основных балтийских терминалов в Усть-Луге и Приморске, которыми управляет государственная компания "Транснефть", Россия экспортирует около 1,5 миллиона баррелей нефти сорта Urals в день.

Известно, что это более 40% от общего морского экспорта сырой нефти в России. Кроме того из Усть-Луги экспортируются отдельные партии нефти Казахстана.

Старший аналитик нефтяных рынков консалтинговой компании Rystad Energy A/S Виктор Курилов заверил, что остановка экспорта из Балтии стала серьезным шоком. По его словам, такие значительные потоки невозможно будет перенаправить в другие порты.

Вакуленко рассказал, что в Баренцевом море есть экспортные терминалы, но они доступны только по железной дороге и имеют ограниченную пропускную способность.

Маршрут в Китай и тихоокеанские порты заполнены, поэтому ни один баррель туда не может быть перенаправлен,

– сказал он.

Ведущий нефтяной аналитик из компании Kpler Виктор Катона отметил, что порт в Новороссийске в Черном море мог бы принять дополнительные 300 тысяч баррелей в сутки, но это в любом случае не перекроет потенциальную потерю Усть-Луга.

В частности, следует учитывать тот факт, что Новороссийск расположен к Украине гораздо ближе. В связи с этим существует повышенная угроза того, что такая "собственность" россиян может быть поражена не только с воздуха, но и с моря.

Издание отмечает, что серьезный сбой экспорта из Балтии будет ощутим во всем мире. А рынок и так находится в состоянии повышенной готовности из-за атак йеменских хуситов на судоходство в Красном море.

Что известно об атаке по Усть-Луге: основное