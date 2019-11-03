Авто разорвало пополам: в Киеве произошла смертельная авария – фото и видео 18+

ДТП произошло 3 ноября на улице Заболотного в Киеве: столкнулись автомобили "Волга" и Ssang Yong. Вследствие аварии 1 человек погиб, еще 6 получили травмы.

По словам очевидцев аварии, авто "Волга" поворачивало с автозаправки через двойную сплошную полосу. В этот момент авто Ssang Yong двигалось по встречной полосе, сообщает dtp.kiev.ua

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Автомобили столкнулись, в результате чего "Волгу" буквально разорвало на части вместе с пассажирами внутри.

По предварительным данным, одной пассажирке оторвало ногу, другой разрубило половину лица.

Из-за ДТП в обе стороны возникли пробки.



Часть "Волги", которую разорвало пополам после столкновения с Ssang Yong в Киеве