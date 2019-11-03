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      Авто разорвало пополам: в Киеве произошла смертельная авария – фото и видео 18+

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      ДТП в Киеве на Заболотного
      ДТП в Киеве на Заболотного / Dtp.kiev.ua

      ДТП произошло 3 ноября на улице Заболотного в Киеве: столкнулись автомобили "Волга" и Ssang Yong. Вследствие аварии 1 человек погиб, еще 6 получили травмы.

      По словам очевидцев аварии, авто "Волга" поворачивало с автозаправки через двойную сплошную полосу. В этот момент авто Ssang Yong двигалось по встречной полосе, сообщает dtp.kiev.ua

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      Автомобили столкнулись, в результате чего "Волгу" буквально разорвало на части вместе с пассажирами внутри.

      По предварительным данным, одной пассажирке оторвало ногу, другой разрубило половину лица.

      Из-за ДТП в обе стороны возникли пробки.

      ДТП Київ аварія жертви зіткнулися автомобілі в Києві 3 листопада
      Часть "Волги", которую разорвало пополам после столкновения с Ssang Yong в Киеве

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
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