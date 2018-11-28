"Батькивщина" будет бороться против повышения тарифов на тепло и горячую воду

Команда Юлии Тимошенко будет бороться против необоснованного повышения тарифов на тепло и горячую воду.

Особое беспокойство вызывает то, что на местах их повышают по своему усмотрению, отстаивая интересы не потребителей, а теплогенерирующих компаний, говорится на сайте партии.

На этом подчеркнул заместитель председателя партии, народный депутат Иван Крулько по итогам общественных слушаний по повышению тарифов, которые произошли в столице с участием городской власти, КП "Киевтеплоэнерго", депутатов Киевсовета от "Батькивщины", представителей общественных организаций и коммунальщиков.

По словам парламентария, главное, что должна обеспечить власть, это защита потребителя: чтобы люди получали качественные услуги от коммунальщиков и тарифы были подъемными.

"Батькивщина" настаивает на том, чтобы средства городского бюджета шли на формирование индивидуальных тепловых пунктов, по примеру Варшавы, где платежка после создания таких ИТР уменьшилась в полтора-два раза", – отметил Крулько.

По убеждению депутата, это тот путь, который позволит компенсировать внедрение по прямой команде президента Порошенко повышение цены на газ.

Председатель союза собственников жилья, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко отмечает, что после запланированного повышения тарифов платежки могут вырасти в полтора раза.

"Премьер Гройсман неоднократно заявлял, что максимальное повышение тарифов на центральное отопление должно быть не больше, чем 16%. Но сейчас начинается волна повышения тарифов на центральное отопление. И я вижу существенное различие на 20-30-70%. Тариф на горячее водоснабжение может быть повышена на 23-25%", – пояснил он.

По мнению Кучеренко, киевская власть, к примеру, не предоставила достаточного обоснования поднятия тарифов на тепло и горячую воду более чем на 22%: "Вместо того, чтобы помочь нам уменьшить потребление, они стали на сторону теплогенерирующей компании – больше денег, больше товара. А мы заинтересованы в диаметрально другом – снизить тарифы".

По его словам, цель общественности в Киеве принять муниципальный энергетический план, который ориентирован на потребителя. А публичные процедуры обсуждения тарифов должны состояться по всей Украине.

Также участники общественных слушаний обратили внимание на то, что введение военного положения может стать основанием для корректировки тарифов уже не местной властью, а военными администрациями.

Представители "Батькивщины" также отметили, что внимательно будут следить, чтобы права украинцев, в частности, в формировании тарифной политики, не были нарушены.