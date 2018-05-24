Battlefield V: Electronic Arts представила захватывающий шутер – трейлер и сюжет игры
Вчера, 23 мая, состоялась презентация мультиплеерного шутера Battlefield V. За несколько месяцев до официального анонса в сети появлялось много слухов и догадок относительно игры, однако даже самые смелые оказались далеки от реальности.
Об этом сообщает dsogaming.
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Во-первых, доплаты за карты и дополнения остались в прошлом, игра не потребует, чтобы вы вносили средства за дополнительные функции игры. Также, в Battlefield V обещают небывалый уровень взаимодействия игрока и окружающей среды, которая окончательно перестанет быть простой картонной декорацией. Взрывные волны ослепляют и сбивают с толку, стены можно разрушать, чтобы выбить противников из укрытия, а на месте уничтоженных зданий теперь любой желающий может построить новый приют.
Режимов в экшене будет несколько: вернутся единичные кампании, кооператив для 4 участников и многопользовательские "Гранд операции". Больше, динамичнее, разнообразнее (и никаких лутбоксов) – таков главный девиз новой игры.
Скриншот с новой игры Battlefield V
Стоит отметить, что выбор сеттинга инсайдеры предусмотрели верно: студия действительно решила вернуться к истокам серии. Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет время Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторы боевика.
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Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку. Впрочем, всем участникам действа, кажется, довольно весело, так что не будем никого осуждать: нам самим хочется скорее оказаться на поле боя.
В основе сюжета Battlefield V – события Второй мировой войны
С этим, правда, придется немного подождать: полноценный запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 и PC состоится 19 октября. Те, кто оформили предварительный заказ на специальное издание Deluxe Edition, получат доступ уже 16 октября, а с 11 октября владельцы подписок EA Access и Origin Access смогут потренироваться в пробной версии. Ближе рассмотреть игру позволят совсем скоро, на пресс-конференции EA Play, поэтому готовьтесь к новым удивительным открытиям.
Официальный трейлер Battlefield V – смотрите видео