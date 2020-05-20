В Белом доме заявили о запуске экономики всех штатов и успехах в разработке вакцины

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сообщил о том, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за COVID-19. Дональд Трамп заявил о больших успехах американских специалистов в разработке вакцин и лекарств от коронавируса.

Восстановление экономики и прогресс в разработке вакцины против COVID-19 обсуждали на заседании правительства под председательством Трампа, видео обнародовали в твиттере Белого дома.

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Запуск экономики в штатах

Все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Рад сообщить правительству, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику,

– сказал Пенс.

По его словам, американцы снова "дышат свободно".

Ранее Трамп потребовал от штатов ускорить открытие компаний после карантина.

Обратите внимание! Экономика США в первом квартале понесла наибольший ущерб со времен кризиса 2008 – 2009 годов. По предварительным данным, ВВП за первый квартал 2020 года упал на 4,8% в годовом измерении.

Разработка вакцины и лекарств против COVID-19

Трамп подчеркнул, что американские специалисты имеют большие успехи в разработке вакцин, а также лекарств против коронавируса.

Я думаю, что мы даже опережаем график,

– отметил Трамп.

По его словам, испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах". Трамп добавил, когда вакцину создадут, американские военные будут вовлечены в распространение ее по всей стране.

Важно! Накануне Трамп заявлял, что США работают над созданием вакцины против коронавируса вместе со специалистами из Индии. По его словам, вакцина, вероятно, будет готова к концу 2020 года, хотя точно предсказать невозможно.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a Cabinet meeting https://t.co/6QgsRVWTgG — The White House (@WhiteHouse) May 19, 2020

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