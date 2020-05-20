В Белом доме заявили о запуске экономики всех штатов и успехах в разработке вакцины
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сообщил о том, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за COVID-19. Дональд Трамп заявил о больших успехах американских специалистов в разработке вакцин и лекарств от коронавируса.
Восстановление экономики и прогресс в разработке вакцины против COVID-19 обсуждали на заседании правительства под председательством Трампа, видео обнародовали в твиттере Белого дома.
Читайте также Вы будете удивлены, – Трамп назвал лекарства, которые принимает, чтобы не заболеть COVID-19
Запуск экономики в штатах
Все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Рад сообщить правительству, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику,
– сказал Пенс.
По его словам, американцы снова "дышат свободно".
Ранее Трамп потребовал от штатов ускорить открытие компаний после карантина.
Обратите внимание! Экономика США в первом квартале понесла наибольший ущерб со времен кризиса 2008 – 2009 годов. По предварительным данным, ВВП за первый квартал 2020 года упал на 4,8% в годовом измерении.
Разработка вакцины и лекарств против COVID-19
Трамп подчеркнул, что американские специалисты имеют большие успехи в разработке вакцин, а также лекарств против коронавируса.
Я думаю, что мы даже опережаем график,
– отметил Трамп.
По его словам, испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах". Трамп добавил, когда вакцину создадут, американские военные будут вовлечены в распространение ее по всей стране.
Важно! Накануне Трамп заявлял, что США работают над созданием вакцины против коронавируса вместе со специалистами из Индии. По его словам, вакцина, вероятно, будет готова к концу 2020 года, хотя точно предсказать невозможно.
Коронавирус в США: основное
- В Соединенных Штатах зафиксировали наибольшее количество случаев заражения коронавирусом и летальных случаев.
- По состоянию на 20 мая COVID-19 обнаружили у 1 миллиона 528 тысяч 566 человек.
- От недуга умер 91 тысяча 921 больной.