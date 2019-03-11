Белый дом собирается выделить немалую сумму для борьбы с пагубным влиянием России

Президент США Дональд Трамп предлагает выделить 500 миллионов долларов на борьбу "с пагубным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии".

Соответствующая статья о расходах содержится в проекте бюджета на 2020 год, опубликованном на сайте Белого дома.

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Эти 500 миллионов долларов Дональд Трамп предлагает потратить, в частности, на укрепление безопасности, защиту территориальной целостности союзников США, а также – на поддержку партнеров Соединенных Штатов Америки, которые пытаются отказаться от использования российской военной техники.

Средства также пойдут на то, чтобы "устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, – например, энергетическую зависимость и торговлю".

Кроме того, Трамп предлагает увеличить расходы Пентагона на 5% в следующем году и установить их на уровне 718 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, на 33 миллиарда больше, чем в 2019 году.

Отметим, что за время российской агрессии, а именно – с 2014 по 2018 годы, США и другие международные партнеры предоставили Украине более 400 единиц оружия и военной техники и еще более 9,5 тысяч других приборов.