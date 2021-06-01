Он проходил 1 июня с 10 до 12 часов. Из-за мероприятия перекрыли большинство центральных улиц Харькова.
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Что известно о шествии в Харькове
- Шествие посвятили дню памяти новомучеников и исповедников Слобожанских.
- Верующие прошли от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.
- Для этого перекрывали движение транспорта от площади Благовещенской через Купеческий мост, спуск Соборный и по улице Университетской, на участке от переулка Университетского до Бурсацкого спуска.
- Правоохранители сообщили, что на событии присутствовали около 700 человек.
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