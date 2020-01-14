Бездомный сгорел заживо в центре Днепра: видео 18+

Бездомный человек загорелся 13 января на площади Героев Майдана вблизи катка в Днепре. Пока мужчина страдал от невыносимой боли, его товарищ сидел рядом и молча наблюдал за этим.

Случайные свидетели происшествия рассказали, что мужчины сидели на лавочке и распивали алкоголь, сообщает "Информатор". Есть версия, что мужчина облился алкоголем, а возгорание спровоцировала не до конца потушенная сигарета. Однако эта информация не подтверждена.

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Все, кто был рядом с катком, бросились тушить мужчину. В то же время его товарищ спокойно сидел рядом. Вероятно, этот человек был очень пьян.

Впоследствии на место инцидента приехали медики. На тот момент пострадавший был без сознания и в тяжелом состоянии: он получил более 90% ожогов тела. Мужчину сразу же забрали в "скорую", где начали капать необходимые медикаменты. При перевозке в больницу состояние мужчины резко ухудшилось и наступила клиническая смерть. В течение 30 минут врачи "скорой" проводили реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.

Смотрите видео 18+, как человек горел в Днепре: