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      Бизнес Зеленского в России: Минкульт РФ выделял деньги компании шоумена

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      Русское "Минкультуры" выделило 35 миллионов рублей компании Зеленского на производство фильма "Вниз"
      Русское "Минкультуры" выделило 35 миллионов рублей компании Зеленского на производство фильма "Вниз" / Соцсети

      Российская компания "Грин Филмс", которую связывают с лидером "Квартала 95" и вероятным кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России. По курсу на момент получения, вышеупомянутая сумма составила более 16 миллионов 215 тысяч гривен.

      Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в реестре субсидий федерального бюджета России, передает ресурс "Новое время".

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      Зеленський, 35 мільйонів, Росія, Міністерство культури, кіно, Грін Філмс
      Компания Зеленского получила 35 миллионов рублей от Минкультуры РФ: документ

      Так, в соответствии с соглашением № 054-11-975/1, российская компания "Грин Филмс" получила эту сумму от Министерства культуры России на производство фильма "Вниз".

      Зеленський, 35 мільйонів, Росія, Міністерство культури, кіно, Грін Філмс

      Деньги российское министерство культуры выделило на производство фильма "Вниз"

      Заметим, что одну из ролей в этой ленте должен сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия", передает "Радио Свобода".

      Напомним, 31 декабря за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      21 декабря стало известно, что партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. По словам шоумена, если он потерпит крах на президентских выборах, то вернется в развлекательный бизнес.

      Что известно о скандале вокруг бизнеса Зеленского в России?
      Журналисты программы "Схемы", которая выходит на 24 канале, выяснили, что существуют три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ – говорится о "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая одновременно является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указан Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.

      По информации журналистов, поступления на счета Green Family LTD и ее партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 миллионов гривен. Кроме того, отмечается, что эти фирмы действуют до сих пор, зато сам Зеленский убеждал, что в последний раз с российскими коллегами он делал кинопродукт в 2012 году и тот вышел на экраны в 2014-м. После того, уверял комик, свой бизнес в России они закрыли, а также туда не ездят и там не выступают.

      "Мы торгуем с 21 страной за границей и всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, это наши форматы, наши идеи, наши сценарии. Деньги от этого поступают на различные западные компании, но затем возвращаются в Украину и расходуются в Украине", – убеждал комик.

      Когда скандал, приобрел немалый резонанс, Зеленский сделал новое заявление относительно своего российского бизнеса. Он, в частности, отметил, что из российской компании выйти не может, правда принял решение выйти из главной кипрской компании. Относительно невозможности выйти из России, лидер "Квартала 95" объяснил это тем, что у них заключен контракт на 10 лет и они за ним роялти (платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) платит "лицензиару" (продавцу лицензии , патента) за текущее пользование активами).

      "Что же нам надо делать? Закрыть? Подарить россиянам наши деньги? Нет" – отмечал Зеленский.

      последние резонансные события вокруг фигуры владмира зеленского:
       
      Теги: Украина – Россия Деньги Кино Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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