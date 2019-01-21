Бизнес Зеленского в России: Минкульт РФ выделял деньги компании шоумена

Российская компания "Грин Филмс", которую связывают с лидером "Квартала 95" и вероятным кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России. По курсу на момент получения, вышеупомянутая сумма составила более 16 миллионов 215 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в реестре субсидий федерального бюджета России, передает ресурс "Новое время".

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Компания Зеленского получила 35 миллионов рублей от Минкультуры РФ: документ

Так, в соответствии с соглашением № 054-11-975/1, российская компания "Грин Филмс" получила эту сумму от Министерства культуры России на производство фильма "Вниз".

Деньги российское министерство культуры выделило на производство фильма "Вниз"

Заметим, что одну из ролей в этой ленте должен сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия", передает "Радио Свобода".

Напомним, 31 декабря за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



21 декабря стало известно, что партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. По словам шоумена, если он потерпит крах на президентских выборах, то вернется в развлекательный бизнес.

Что известно о скандале вокруг бизнеса Зеленского в России?

Журналисты программы "Схемы", которая выходит на 24 канале, выяснили, что существуют три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ – говорится о "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая одновременно является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указан Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.



По информации журналистов, поступления на счета Green Family LTD и ее партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 миллионов гривен. Кроме того, отмечается, что эти фирмы действуют до сих пор, зато сам Зеленский убеждал, что в последний раз с российскими коллегами он делал кинопродукт в 2012 году и тот вышел на экраны в 2014-м. После того, уверял комик, свой бизнес в России они закрыли, а также туда не ездят и там не выступают.



"Мы торгуем с 21 страной за границей и всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, это наши форматы, наши идеи, наши сценарии. Деньги от этого поступают на различные западные компании, но затем возвращаются в Украину и расходуются в Украине", – убеждал комик.



Когда скандал, приобрел немалый резонанс, Зеленский сделал новое заявление относительно своего российского бизнеса. Он, в частности, отметил, что из российской компании выйти не может, правда принял решение выйти из главной кипрской компании. Относительно невозможности выйти из России, лидер "Квартала 95" объяснил это тем, что у них заключен контракт на 10 лет и они за ним роялти (платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) платит "лицензиару" (продавцу лицензии , патента) за текущее пользование активами).



"Что же нам надо делать? Закрыть? Подарить россиянам наши деньги? Нет" – отмечал Зеленский.