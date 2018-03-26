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Бюджетный аналог HomePod: Xiaomi представляет новую умную колонку, – СМИ

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Xiaomi представляет новую умную колонку
Xiaomi представляет новую умную колонку / Фото из открытых источников

Параллельно с конференцией Apple, которая состоится 27 марта, Xiaomi проведет свою презентацию. Китайская компания должна представить новый флагман Xiaomi Mi Mix 2S.

Об этом сообщает Prostotech.com.

Новинка от Xiaomi будет иметь 6 дюймовый экран, процессор Snapdragon 845 и 8 Гб оперативной памяти.

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Кроме того, на этой же презентации компания покажет разумную колонку. Она небольшого размера с кодовым именем Little Love Student MINI Edition.

Панель управления расположена на верхней части колонки. Состоит из четырех кнопок.

Это уже вторая умная колонка от Xiaomi. Первую под названием Mi AI Speaker представили в июле прошлого года.

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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