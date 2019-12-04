Бьют по почкам и раздевают догола: как политзаключенного Якименко пытают в российской тюрьме

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к осужденному в России активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко применяют физическое насилие в российской колонии. Ему также отказывают в предоставлении медицинской помощи.

Обмудсмен на своей фейсбук-странице сообщила, что Якименко содержится в Саратовской области.

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По ее словам, у Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи украинцу.

Денисова утверждает, что Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования. Кроме того, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Омбудсмен также рассказала, что жена Якименко передавала ему посылку с теплыми вещами и лекарствами, но в колонии ее не приняли.

В связи с этим, Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно скорее помочь проведению полного медобследования Якименко и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь.

Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покотило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующей консульско-правовой помощью.

Что известно о Владимире Якименко?Владимир Якименко работал таксистом и неоднократно пересекал админграницу с оккупированным Россией Крымом. 11 июня 2017 года был задержан ФСБ.



В России его приговорили к 15,5 годам лишения свободы за якобы перевозки наркотиков.



Жена Якименко считает, что его кто-то подставил.