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      Б'ють по нирках і роздягають догола: як політв'язня Якименка катують у російській в'язниці

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      Володимир Якименко / facebook.com/denisovaombudsman

      Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляє, що до засудженого в Росії активіста "Автомайдану" Володимира Якименка застосовують фізичне насильство у російській колонії. Йому також відмовляють у наданні медичної допомоги.

      Обмудсмен на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що Якименка утримують у Саратовській області. 

      До теми: Били по голові до втрати свідомості: як активіста Якименка катували в російському полоні

      За її словами, у Володимира суттєво погіршився стан здоров'я. Він страждає від болю у животі і ключиці, також має проблеми з зубами. Незважаючи на існуючі проблеми зі здоров'ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги українцю.

      Денісова стверджує, що Якименка під тиском змусили підписати відмову від повного медобстеження. Крім того, працівники колонії б'ють українця по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі і змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.

      Якименко не забезпечений одягом по сезону і взуттям за розміром, що призвело до травм ніг. Омбудсмен також розповіла, що дружина Якименко передавала йому посилку з теплими речами і ліками, але в колонії її не прийняли.

      У зв'язку з цим, Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із проханням якомога швидше допомогти проведенню повного медобстеження Якименка і надати йому відповідну медичну допомогу.

      Також вона закликала радника-посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила терміново перевірити умови утримання та забезпечити Якименка відповідною консульсько-правовою допомогою.

      Що відомо про Володимира Якименка? Володимир Якименко працював таксистом і неодноразово перетинав адмінкордон з окупованим Росією Кримом. 11 червня 2017 року його затримала ФСБ.

      У Росії його засудили до 15,5 років позбавлення волі за нібито перевезення наркотиків.

      Дружина Якименка вважає, що його хтось підставив.

      Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку
      сьогодні
      11126
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Катування Людмила Денісова
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